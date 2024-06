Hummels, sole e calciomercato aspettando l’addio di Smalling

È fatta con la Roma. Anzi no, va al Mallorca. Non è vero, ancora nonha deciso nulla. Il tutto in meno di 24 ore. Storie di calciomercato, come tante se ne sono viste. Ma ancora di più storie di parametri zero, offerti a tantissimi club da parte di altrettanti agenti e intermediari. Che a seconda dell'interesse tirano da una parte o dall'altra l'imminente firma del calciatore in questione. Non c'è nulla di mai visto nella querelle Mats Hummels, accostato ai giallorossi nelle ultime ore e, allo stesso tempo, dato per fatto al club spagnolo. Per adesso di ufficiale non c'è nulla, se non un contratto in scadenza con il Borussia Dortmund il prossimo giugno e la volontà del difensore tedesco di cambiare aria. (...) Prima c’è da piazzare Smalling. Il nodo principale a questa operazione "esperienza". Il difensore inglese ha un contratto con i giallorossi fino al prossimo giugno e un ingaggio da oltre 3,5 milioni. La Roma ha dato mandato ai suoi agenti di trovare una nuova destinazione, mettendo, di fatto, il cartellino in mano al calciatore. Ma dalla Premier League non si è fatto avanti nessuno. La speranza è trovare estimatori in Arabia Saudita. (...)

(La Repubblica)