Hummels più Sangaré. La difesa della Roma non ha carta d’identità

Autofinanziamento più un budget più vicino ai 40 milioni di euro che ai 30, soprattutto se il lavoro di Ghisolfi si farà sentire anche sui contratti dei troppi esuberi. La nuova Roma parte da questi due punti fissi, con l’intenzione di creare una struttura solida per il futuro. Il cash, naturalmente, può essere utilizzato per un grande colpo di mercato – Chiesa è più raggiungibile un obiettivo come David – oppure essere «spalmato» in più operazioni. (...) In difesa De Rossi ha dato l’ok per l’arrivo di Mats Hummels, svincolato dal Borussia Dortmund. Prima bisogna però convincere Smalling ad accettare un trasferimento. Hummels ha giocato 40 partite, Smalling 12. Deportes Cope Valencia ha dato per fatto l’arrivo in giallorosso di Buba Sangaré, terzino sinistro che compirà 17 anni il 6 agosto, e ha giocato con il Levante 94 minuti (2 presenze) in Segunda Division e 70 minuti in Copa del Rey. (...)

(corsera)