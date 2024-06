Hummels, contatti in corso. Bove da Premier: c'è l'Everton

Proseguono i contatti con Mats Hummels, il giocatore che la Roma ha individuato per regalare quel carico di esperienza in più alla difesa. Il tedesco arriverebbe in cambio di Smalling, che a Trigoria stanno provando a sistemare in Arabia. [...] Ieri Hummels ha postato una foto mentre si allena con la maglia della Grecia, con un messaggio criptico: "E' difficile scegliere una maglia sportiva senza alimentare stupide voci".

Intanto su Edoardo Bove ci sono Everton e Bournemouth. Curioso l'interesse del club di Liverpool, che è praticamente già dei Friedkin, si attende solo l'annuncio ufficiale. E lui, in caso, sarebbe il primo giocatore a transitare da un club all'altro di proprietà dei Friedkin.

(gasport)