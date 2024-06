Hummels al posto di Smalling

Sostituire un trentaquattrenne con un trentacinquenne? Si può, soprattutto se il più anziano nell’ultima stagione ha giocato ventotto partite in più dell’altro, raggiungendo anche una finale di Champions. L’idea della Roma è quella di fare un vero e proprio “switch” d’esperienza tra Chris Smalling e Mats Hummels. Fuori il difensore inglese, dentro il centrale tedesco. Il primo ha 34 anni, il secondo 35 ma fisicamente ne dimostra cinque di meno. E del romanista forse si potrebbe dire il contrario, purtroppo per lui, per gli infortuni che lo hanno tormentato in quello che molto probabilmente è stato il suo ultimo anno in giallorosso. [...] Se la Roma riuscirà a cedere il difensore inglese, a quel punto si butterebbe sull’ormai ex Borussia Dortmund, già contattato. Chiaro, l’operazione stona sul progetto sbandierato dal club giallorosso: Hummels - svincolato - a dicembre compirà 36 anni, ma è evidentemente quel giocatore che De Rossi ha bisogno di avere per garantire al gruppo esperienza internazionale, carisma e, naturalmente, qualità difensive. Forte fisicamente, integro atleticamente, bravo nell’impostazione del gioco e a rendersi pericoloso nelle palle alte. Mats ha voglia di provare un’avventura all’estero, ma sempre in Europa: per lui l’Arabia può aspettare. O proprio non essere nei piani. E allora lui sarebbe l’eccezione alla regola giallorossa, quella dei giovani e della sostenibilità, per garantire al tecnico un giocatore già pronto e utile nel corso di una stagione piena di partite tra campionato e coppe. [...]

(Corsport)