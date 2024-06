Gli strani numeri della strategia di D&R Friedkin

E, allora, diamo i numeri. Che, vista l'afa che ci accompagna, non è esercizio poi così complicato. Sono passati, ad esempio, 66 giorni da quando D&R Friedkin hanno comunicato in maniera più o meno informale l'intenzione di confermare Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Oggi, che mancano 7 giorni alla fine della vecchia stagione e soltanto 15 all'inizio dell'attività di quella a nuova, siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale del prolungamento del tecnico. Perché? Strategia aziendale, sussurrano. Il ds Florent Ghisolfi, invece, è stato solennemente annunciato 32 giorni fa, ma il club non si è (ancora) premurato di siè presentarlo e di farlo conoscere ai tifosi. Perché? Che domanda: strategia aziendale. (...) Ci sarà tempo per farlo, assicurano, ma visto l'andamento lento che è stato intrapreso da sempre a Trigoria sarebbe un grande successo se il nuovo Lukaku venisse ingaggiato prima dell'inizio del campionato e non a torneo già cominciato come accaduto lo scorso anno con Romelu. (...)

(corsera)