Gli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma: rinviati a giudizio dodici ultrà laziali

Anna Frank con la maglia giallorossa. Era l'ottobre del 2017 quando la tifoseria organizzata della Lazio aveva riempito di adesivi antisemiti la curva sud dell'Olimpico. (...) . E dopo un'udienza preliminare andata avanti per anni, solo ieri il gup ha disposto il rinvio a giudizio. Sono dodici ultras biancocelesti che saranno processati. E tra i loro nomi spicca quello Fabrizio Mineo, vicino a Diabolik, e già noto alle cronache. È l'ultrà che nelle chat commentava la morte di Fabrizio Piscitelli e sosteneva che il mandante dell'omicidio fosse Michele Senese. (...) Il fotomontaggio era stato ritenuto dal pm Francesco Caporale era denigratorio e di scherno, ma non nei confronti della tifoseria giallorossa, nei confronti della comunità ebraica. E proprio l'Ucei si è costituita parte civile nel processo. A rappresentarla gli avvocati Cesare Gai e Francesco Scaccia che hanno commentato: «Sicuramente andrà tutto in prescrizione, ma era importante che nella fase dell'udienza preliminare fosse quantomeno attestata la necessità di celebrare un giudizio. Era importante che questa gravissima vicenda non si concludesse con un non luogo a procedere» (...)

(Il Messaggero)