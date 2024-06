Giovane e forte. DDR ha scelto Prati

Ha rappresentato la prima vera intuizione di Daniele De Rossi da allenatore. E non è un caso che il tecnico della Roma, campione del Mondo con oltre 100 presenze in Nazionale, l’abbia avuta per un ragazzo che ha praticamente il suo stesso ruolo. E non è un caso che adesso l’abbia puntato anche per la sua nuova squadra. Matteo Prati, vent’anni compiuti lo scorso dicembre, è stato uno dei titolari del Cagliari di Ranieri, protagonista di una salvezza in cui lui ha avuto un ruolo fondamentale. (...) De Rossi, che lo ha lanciato con la Spal in Serie B, tornerebbe volentieri a lavorarci: non costa poco, almeno 15 milioni, ma visti i rapporti tra le due società, e visto che con il Cagliari potrebbero essere messi in mezzo anche giovani del settore giovanile, l’arrivo del ragazzo è più di un’idea. (...) Ragazzo semplice, testa sulle spalle, in B ha giocato per la prima volta da titolare con la Spal grazie a De Rossi che, dopo averlo lanciato contro il Pisa, lo mise praticamente sempre in campo. Anche quando qualcuno, in società, non era proprio convinto, salvo poi cederlo al Cagliari per circa sette milioni tra bonus e parte fissa. (...)

(corsport)