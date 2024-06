Giallorossi al lavoro in sede dall’8 luglio. Dybala superstar, Svilar verso il rinnovo

[…] I giallorossi inizieranno a lavorare quasi certamente l’8 luglio a Trigoria, sfruttando appieno il Fulvio Bernardini che offre spazi e ogni tipo di strumentazione. La prima parte del lavoro si svolgerà per tutto il mese di luglio in sede, poi la squadra andra all'estero per raffinare la preparazione. Non sono previste tournée in giro per il mondo, ma solo delle amichevoli contro squadre straniere di livello. Al raduno a Trigoria, tutti gli occhi saranno ovviamente puntati su Dybala, che non avendo impegni in Nazionale potra concentrarsi sulla nuova stagione. E, accanto a lui, l'altro protagonista dell'inizio del ritiro giallorosso sarà senza dubbio il portiere Svilar. Per lui idea di prolungamento fino al 2029.

(Gasport)