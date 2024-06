Ghisolfi vuole il nuovo Verratti: accordo con Le Fée

La Roma accelera sul mercato e lo fa nel reparto dove sembrava più sonnolenta. C’è un nome nuovo per il centrocampo dei giallorossi. Si tratta di Enzo Le Fée, francese classe 2000 di proprietà del Rennes. La Roma ha già trovato l’accordo con il giocatore, manca ancora quello con il club francese. La prima offerta da 15 milioni è stata rifiutata. Troppo pochi per un calciatore acquistato solo la scorsa estate per circa20 milioni di euro. Ma la trattativa è in corso, con Florent Ghisolfi in contatto costante con Frederic Massara, neo ds del Rennes. L’obiettivo è regalare il primo grande rinforzo a Daniele De Rossi. E allo stesso tempo sfoltire la mediana, con Bove in aria di addio e Paredes e Aouar attirati dalle offerte arabe. Un profilo tenuto nascosto quasi fino all’ultimo da Ghisolfi che aveva avuto il giovane Le Fée ai tempi del Lorient. Proprio sotto la sua gestione (come vice di mister Mickaël Landreau) il centrocampista francese nel 2019 aveva fatto l’esordio tra i professionisti. Poi le strade dei due si sono divise. […]

(La Repubblica)