Ghisolfi ora aspetta l'occasione Chiesa

Si sono studiati e confrontati, hanno parlato dei rispettivi progetti e dei piani futuri. E alla fine si sono piaciuti. Federico Chiesa dopo aver ascoltato il report del suo agente Fali Ramadani a colloquio con i vertici della Roma ha aperto alla possibilità di trasferirsi in giallorosso. [...] De Rossi va matto per Chiesa, Federico invece è piuttosto intrigato di provare l'esperienza nella Capitale con DDR (che conosce dall'Europeo 2021) e insieme agli amici Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy, in pressing dal ritiro in Germania per convincerlo ad aiutare la Roma a trasformare il sogno in realtà. [...]

L'operazione - a oggi - è economicamente molto complicata: la Juventus chiede tanto, 35 milioni per un giocatore in scadenza nel 2025, e a questa spesa va aggiunta anche quella per il contratto che si dovrebbe aggirare sui 6-7 milioni di euro più ulteriori bonus. Sta di fatto che i colloqui nell'incontro avuto due giorni fa però hanno aperto degli spiragli per una futura trattativa. [...] In Italia al momento soltanto la Roma si è esposta con il procuratore. Il Napoli non è interessato ad acquistare Chiesa, l'Inter sta pensando ai rinnovi e rinforzare altri reparti, il Milan sta puntando altri costosi obiettivi. [...] Alla Roma non resta che aspettare valutare via via la situazione: De Rossi incrocia le dita e sogna il primo regalo dai Friedkin.

(corsport)