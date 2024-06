Ghisolfi è arrivato. Il mercato si accende

[...] Tre trolley e uno zaino, lì dentro tutto il mondo di Florent Ghisolfi, che ieri è tornato a Roma, proprio per iniziare la sua avventura in giallorosso, dopo aver sistemato ogni questione con il Nizza. In agenda subito un summit con Daniele De Rossi, con il quale confrontarsi sulle priorità della squadra. Se da una parte Huijsen, Kristensen, Azmoun, Renato Sanches e Lukaku faranno ritorno ai club che detengono i loro cartellini, e dall'altra Rui Patricio e Spinazzola saluteranno tra pochi giorni Trigoria, andrà invece affrontata la questione legata a Llorente, l'unico dei prestiti ancora in bilico e che punta a confermarsi nella rosa del futuro. [...]

Tante le lacune che la Roma cercherà di colmare sul mercato, a partire dagli esterni e arrivando all'attacco. [...] Dalla Francia scrivono di un interessamento per Arnaud Kalimuendo del Rennes, 22 anni e fresco convocato da Henry per i Giochi Olimpici di Parigi. Ghisolfi lo conosce bene, lo ha avuto al Lens ma serviranno almeno 20 milioni per portarlo via. [...] Piace anche il nome di Daniel Maldini, attaccante classe 2001 del Milan, questa stagione in prestito al Monza: c'è stato un sondaggio. [...]

(il Romanista)