Ghisolfi-De Rossi: nuovo vertice. Chiesa primo colpo

È stata una giornata intensa, la prima «ufficiale» di Florent Ghisolfi a Trigoria. Il nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma, sbarcato nella Capitale lunedì sera, si è immerso definitivamente nel mondo giallorosso: al «Fulvio Bernardini», infatti, è stato impegnato in riunioni fondamentali per capire le strategie di mercato della società. Il dirigente francese ha incontrato i responsabili delle varie aree di suo interesse, con particolare attenzione a quelli finanziari, per capire quale sarà il budget a disposizione per il mercato. Naturalmente a Trigoria era presente anche il tecnico Daniele De Rossi, con cui Ghisolfi ha continuato - i due si erano già parlati la scorsa settimana - a ragionare su come dovrà essere composta la rosa della stagione che verrà. […] Il sogno per il ruolo di esterno alto è Federico Chiesa: il contratto con la Juventus scadrà nel 2025 e non rinnoverà, circostanza che abbassa il prezzo del suo cartellino a circa 25 milioni. Piace tantissimo a De Rossi ma non solo a lui, e la Roma non può partecipare ad aste. Nico Gonzalez partirà dalla Fiorentina solo davanti a cifre irrinunciabili («Mai dire mai», ha detto ieri il ds viola Daniele Pradè), che però oggi la società giallorossa non può offrire. Per il centravanti, molto dipenderà dalle cessioni di Abraham, Belotti, Solbakken e Shomurodov. […]

(Corsera)