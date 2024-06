Ghisolfi chiama Massara e guarda al Rennes per il terzino Doué

La ricerca del terzino destro è una priorità per il mercato della Roma. Un ruolo che De Rossi ha chiesto espressamente di rinforzare in vista della prossima stagione. Se possibile fin dal ritiro di inizio luglio. Poi si penserà a cedere Karsdorp e Celik. Le caratteristiche sono chiare per il ds Ghisolfi: un profilo veloce e di spinta, abile con il pallone tra i piedi e che abbia nelle gambe la benzina per spingere novanta minuti. (...) Detto di Ivan Fresneda dello Sporting Cp, profilo di cui parleranno Ghisolfi e il suo agente Ramadani nell'incontro dei prossimi giorni, c'è un altro nome sul taccuino dei giallorossi. Guéla Doué, 21enne terzino destro di proprietà del Rennes. Un profilo osservato dall'area scout ma segnalato da Florian Maurice ai dirigenti giallorossi durante i colloqui dei mesi scorsi. Quando il ds francese era nella short list di Gould per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Tiago Pinto. Alla fine con la Roma non se n'è fatto nulla, con Maurice che, lasciato il Rennes si è accasato al Nizza. Ma il nome di Doué è piaciuto al punto da rimanere tra quelli seguiti dal club. Il contratto del calciatore ivoriano scade nel 2025 e La Roma vorrebbe strappare il cartellino ad un prezzo calmierato di circa 6-7 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo bassa da Frederic Massara, nuovo direttore sportivo del club bretone. (...)

(La Repubblica)