Galassia Friedkin. Dopo la Roma e il Cannes Dan vuole pure l'Everton. C'è l'offerta ufficiale

Offerta ufficiale per il 45% di Blu Heaven Holdings Limited, la società che fa a capo a Farhad Moshiri, il presidente dell'Everton, e che detiene il 94% delle azioni del club inglese. E' l'ultimo passo della famiglia Friedkin verso il grande calcio, quello di stampo internazionale. [...] L'Everton è valutato da Forbes circa 700 milioni di euro ma ha anche un potenziale - in prospettiva - di altissimo livello, visto che nel 2025/26 verrà inaugurato il nuovo stadio, un gioiello di 52mila posti che è costato più o meno un miliardo di euro. [...] Acquistando il 45% del pacchetto di maggioranza Friedkin avrebbe così il controllo del club e la sua gestione. [...]

L'interesse per l'Everton non vuol però certo dire una dismissione nei confronti della Roma. Anzi. Il The Friedkin Group vuole creare una galassia di società di cui la Roma dovrebbe essere il gioiello, l'ombelico del mondo, la società vetrina a cui farebbero riferimento tutte le altre consorelle. Compreso l'Everton, appunto. [...] Tra l'altro, in questi ultimi tempi la Roma aveva già trovato modo di mettere piede in Inghilterra, con la partnership chiusa nella scorsa stagione con l'Hull City, club che attualmente milita in Championship, la nostra Serie B. [...] L'Everton, però, è ovviamente tutt'altra cosa. E se Friedkin riuscirà davvero a prenderlo, ci sarà da divertirsi.

(gasport)