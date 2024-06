Friedkin vuole l'Everton: la priorità resta la Roma

IL TEMPO (L. PES) - Dopo il Cannes, Friedkin alza il livello. Un anno fa di questi tempi la proprietà giallorossa investiva nel calcio francese acquistando il Cannes, squadra della quarta divisione della quale prese la presidenza Ryan Friedkin. Ma ora le mire della famiglia texana virano dirette sull'Inghilterra e sulla Premier League. Dan ha infatti presentato un'offerta per l'acquisizione dell'Everton, club di Liverpool dalla lunga e gloriosa tradizione. Un investimento che aprirebbe al gruppo statunitense la possibilità di sondare il mercato inglese ed inserirsi nel campionato più importante e più ricco del mondo.

Un'opportunità di investimento che potrebbe giovare sia al gruppo che alla Roma. I Friedkin considerano il club giallorosso il loro asset principale a livello sportivo, in un progetto a lungo termine che hanno iniziato nel 2020 e che portano avanti a suon di milioni. Ma per espandere la propria forza, come spesso accade in altri gruppi multiproprietari, la sinergia tra i club diventa fondamentale e l'Everton, più ancora del Cannes, potrebbe permettere alla Roma di creare un polo parallelo in Premier. La sinergia tra squadre di primo livello permetterebbe di alzare il livello a Trigoria, dove comunque la famiglia americana resterebbe impegnata allo stesso modo di quanto fatto fino ad oggi. Nessun disimpegno in caso di esito positivo della trattativa. L'offerta dei Friedkin, ovviamente, non è l'unica e all'Everton sono interessati altri cinque gruppi. Una situazione che si evolverà concretamente nei prossimi giorni.