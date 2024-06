Friedkin, ora o mai più. Con il mercato giusto la Champions è possibile

Ora tocca ai Friedkin. Accettando nella rifondazione della Roma, anche il rischio d'impresa. Avendo come obiettivo quello di centrare la qualificazione alla Champions che da sei anni il club segue in tv. [...] Un rischio che a nostro giudizio dovrà essere affrontato per tre motivi sostanziali. Il primo. Costruendo una Roma in grado di puntare concretamente a uno dei primi quattro posti, vuole dire, una volta centrato l'obiettivo, che quel cash in più speso in sede di mercato, rientrerebbe dalla porta principale. [...]

Il secondo. Gli avversari. A eccezione dell'Inter campione e di un'Atalanta ormai entrata di diritto tra le grandi, gli altri contender sono alle prese con problemi di varia natura. [...] C'è lo spazio per andare all'attacco delle prime posizioni. Il terzo. I paletti del fair play finanziario quest'anno saranno meno restrittivi. Alla voce ingaggi c'è già un risparmio di circa 30 milioni. Considerando il meno 47 per i protagonisti che il 30 giugno scompariranno dalle buste paga (Mou, Lukaku, Spinazzola, Rui Patricio, Huijsen, Kristensen, Azmoun, Renato Sanches, Llorente). [...]

(la Repubblica)