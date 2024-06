Friedkin in Premier: non solo la Roma, preso l’Everton. Atteso l’annuncio

In Inghilterra erano sicuri che oggi potesse essere davvero il momento giusto, quello dell'annuncio ufficiale. Ed invece ci vorrà probabilmente qualche giorno in più, per sistemare alcuni tecnicismi e completare le ultimissime fasi della due diligence. La sostanza però non cambia: Dan Friedkin sarà il nuovo proprietario dell'Everton, acquistando di fatto il 45% del pacchetto di maggioranza del club (pari al 94% di Blue Heaven Holdings Limited), attualmente in mano all'imprenditore iraniano Farhad Moshiri. (...) Il grande avversario del The Friedkin Group era l'impreditore di origine libanese Vatche Manoukian, a capo di un gruppo di investitori che comprendeva - al suo interno - anche la famiglia reale saudita. Ebbene, Manoukian nelle ultime ore ha praticamente ammesso la sconfitta, lasciando di fatto campo aperto a Dan Friedkin. “I tifosi dell'Everton meritano di tornare a competere per dei trofei e speriamo che questo accordo porti al successo del club dentro e fuori dal campo”.

(gasport)