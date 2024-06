Frenata Chiesa: alte le richieste della Juve. La Roma punta Gonzalez

LEGGO (F. BALZANI) - La Chiesa è in salita. La Roma frena le voci sull'attaccante bianconero e su un imminente incontro con il suo agente Ramadani in arrivo nella capitale lunedì. Il prezzo eccessivo sparato dalla Juve (40 milioni) ha spento sul nascere la trattativa nonostante il gradimento del giocatore e di De Rossi. La scadenza contrattuale al 2025 e la mancata continuità delle ultime stagioni impongono una riflessione. Inoltre si sarebbe inserito il Psg viste le difficoltà per Kvara. Con Ramadani si parlerà comunque di due assistiti: Fresneda e Boga. Nel frattempo Ghisolfi andrà a caccia di altri giocatori con le caratteristiche richieste dal tecnico. Uno è Nico Gonzalez, ma anche in questo caso il prezzo è sui 35 milioni. Segnalato Jota Silva del Guimaraes, autore quest'anno di 15 gol e 7 assist e con clausola di 20 milioni. Più in linea col progetto anche perché davanti si è riaperto uno spiraglio per David sedotto e abbandonato dal Milan vicino a Zirkzee. A centrocampo si lavora su Prati del Cagliari, prendibile con contropartite gradite ai sardi e felice di tornare con De Rossi conosciuto ai tempi della Spal. Si allontana definitivamente Lukaku: «Ho fatto la mia scelta. Il mio allenatore preferito? Conte». E quindi il Napoli. "Nun se può spiegà'", è invece lo slogan della campagna abbonamenti che si articolerà in due fasi: da oggi al 26 giugno i rinnovi; dal 27 giugno la vendita libera. I prezzi sono leggermente più bassi rispetto all'ultimo anno, l'obiettivo quello di confermare le quasi 40 mila tessere. Si è dimesso, infine, Gombar come responsabile del settore giovanile. Al suo posto Ricchio dal Nizza.