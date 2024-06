Florent vende, poi l'attacco al suo pupillo Kalimuendo

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Dopo l’acquisto a titolo definitivo di Angeliño per 5 milioni - pagabili in tre anni - dal Lipsia, ora il focus di Ghisolfi è sulle uscite. [...]

Da Smalling a Karsdorp, passando per i rientranti Shomurodov e Solbakken. In uscita c'è anche Abraham: al centravanti piace l’idea di tornare a giocare in Premier League e in Inghilterra ha mercato. Tottenham e West Ham hanno manifestato il loro interesse, ma al momento è l’Aston Villa - sua ex squadra - la favorita. Per non fare minusvalenza, la Roma deve cederlo a più di 16 milioni, ma la richiesta di partenza è fissata intorno ai 30 milioni.

Si passerà poi alle entrate. [...] Gira in queste ore il nome di Alvaro Morata. Il suo ingaggio però, a maggior ragione senza i benefici del decreto crescita, non rientra nei paletti indicati dal club. I Friedkin vogliono puntare su acquisti a titolo definitivo di calciatori giovani, affamati e futuribili. Un identikit al quale risponde Arnaud Kalimuendo. Valutato circa 25 milioni, il francese è un vecchio pallino di Ghisolfi, che per due estati di fila - 2020 e 2021 - lo portò in prestito al Lens. Certi amori non finiscono.