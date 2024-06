Fissato l'8 luglio il raduno, ad agosto il ritiro all'estero: 5 le amichevoli

Mancano 27 giorni all'inizio della stagione 2024-25 della Roma 2.0 di Daniele De Rossi. [...] Il Day 1 è stato ufficialmente fissato: ai calciatori è stato comunicato di far rientro a Roma nella giornata del 7 luglio, per essere pronti e a disposizione per l'inizio del raduno il giorno seguente, l'8 luglio. Inizierà così la prima fase dell'estate giallorossa, quella che vedrà i giallorossi lavorare duramente tra le mura amiche del Fulvio Bernardini. [...]

Ma non solo Trigoria nei programmi estivi: si lavorerà a Roma fino al termine di luglio, iniziando a disputare alcune amichevoli, per poi partire nella prima settimana di agosto. Destinazione estera, l'indicazione rimane la stessa: non per forza di cose una località di montagna, ma sicuramente in grado di offrire alla squadra un clima di lavoro più fresco, finendo di disputare, in giro per l'Europa, le 4-5 amichevoli che De Rossi ha scelto di disputare. Poi dall'11 agosto si tornerà a fare base da Trigoria, iniziando a preparare l'esordio in campionato, fissato nel week-end del 17-18 agosto. [...]

(il Romanista)