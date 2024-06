Falsini, tris d'asso

IL ROMANISTA (L. LATINI) - La Roma sembrava essere nel suo destino già da tempo: del resto, Gianluca Falsini era in campo all'Olimpico in quel Roma-Parma del 17 giugno 2001 che ci dette il terzo Scudetto della nostra storia. (...) A 23 anni di distanza da quel giorno indimenticabile, Fal- sini ha vinto il terzo Scudetto con le giovanili della Roma, battendo 3-1 l'Empoli con la sua Under 17 venerdì scorso ad Ascoli. Nello stesso stadio, due anni prima, aveva vinto il primo titolo in giallorosso: all'epoca guidava l'Under 16, che ha allenato per due stagioni. Con altrettanti tricolori. E se due indizi forniscono una prova, allora tre costituisco- no una certezza: quella di essere di fronte a un grande allenatore, non a caso tra i principali candidati per sostituire Guidi sulla panchina della Primavera romanista. (...) Nell'estate 2022, dopo il primo trionfo, Atalanta e Parma gli avevano offerto le panchine delle rispettive formazioni Primavera, ma lui rispose con un deciso "no, grazie" per rimanere alla Roma. (...) La panchina della Primavera, a questo punto, è più di una semplice possibilità: il tecnico conosce bene l'ambiente di Trigoria e anche alcuni dei calciatori che l'anno prossimo militeranno proprio in Primavera, "saltando" l'Under 18. In attesa di conoscere il suo futuro, Mister Falsini si gode il successo: è più meritato che mai.