Entusiasmo De Rossi: "Con Ghisolfi c'è feeling"

Dipendesse da lui, sarebbe già ripartito. E invece, per Daniele De Rossi, c'è da attendere. La nuova Roma è ancora in cantiere ma il tecnico - ospite ieri della quinta edizione di "The coach experience", evento organizzato dall'AIAC - è fiducioso. [...] "Mi approccio con grande entusiasmo e una presenza praticamente fissa a Trigoria - così dice il tecnico della Roma - "C'è bisogno di parlare con la società e con il direttore, ieri abbiamo fatto una lunga riunione sugli obiettivi e sul futuro".

E a proposito di Ghisolfi: "Stiamo lavorando bene. Non ci conoscevamo, parliamo in inglese. Poteva succedere di tutto e invece ci siamo incontrati bene con lui e con Simone (Ricchio, ndr), il suo collaboratore, ma anche con la società. Che Roma sarà? Non posso accettare niente di meno di ciò che abbiamo visto in serate magiche come contro la Lazio, il Brighton o il Milan, sia come atteggiamento sia come prestazione". [...] L'obiettivo per il prossimo anno, è il solito, la Champions: "C'è chi dice che non l'abbiamo centrata per un soffio, la realtà è che il Bayer ci è stato superiore e noi vogliamo migliorarci". [...]

(Il Messaggero)