Eca, c’è Friedkin a Londra. Vertice di mercato in settimana

Dan Friedkin è in Europa, ma non a Roma. Dopo una tappa a Zurigo si è trasferito a Londra dove ieri si è radunato il Comitato Esecutivo dell’ECA. Uno degli argomenti chiave è stata la richiesta della Juventus di rientrare nella associazione. (...) Nei prossimi giorni, invece, De Rossi incontrerà il nuovo ds Florent Ghisolfi per gettare le basi del mercato in entrata e uscita. Il budget a disposizione è ancora top secret, ma considerando che gli ultimi acquisti da oltre 10 milioni prima di Baldanzi sono stati fatti tre anni fa, c’è la consapevolezza che bisognerà investire per costruire una squadra da Champions. (...) Nei prossimi giorni, invece, sarà annunciata la campagna abbonamenti e la sede del ritiro.

(Il Messaggero)