Dybala più Morata e Chiesa: il progetto tridente della Roma

Dybala-Morata-Chiesa. Oggi è un progetto d'attacco, domani chissà. La Roma dei Friedkin, dopo aver perso. Lukaku, di ritorno al Chelsea in attesa di nuova sistemazione, pianifica un reparto offensivo da sogno. Dybala, che ha gia gentilmente declinato la proposta dell'Al Nassr, ha intenzione di restare il punto fermo della squadra del futuro. (...) Morata che, come ha confidato in una intervista a El Larguero, sta pensando di lasciare l'Atletico Madrid. "Se vedo che vogliono comprare otto attaccanti, immagino di non essere più la priorita del club. La cosa più semplice per me è non giocare in Spagna: per la mia vita e ciò che percepisco quando esco, è meglio che vada a giocare all'estero". (...) Ha una clauosola da 15 milioni, il problema è rappresentato dall'ingaggio. Lo spagnolo 6,5 milioni di base fissa più bonus. Va detto che pur di tornare a giocare con Dybala, Morata sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. (...)

(corsera)