Dybala, non solo gol e assist. I giallorossi rischiano di perdere un capitale social

I gol, gli assist, le performance sotto stress. La capacità di cambiare una partita con una giocata. Parametri interessanti per i guru del calciomercato. Ma se è vero che il mondo è cambiato, abbracciando la rivoluzione social, club e procuratori non sono rimasti a guardare. Allora il conto è facile: ci sono 85 milioni di buoni motivi per non perdere Paulo Dybala. A tanto infatti ammontano i followers della Joya su Instagram e Tik Tok, passando per l'intramontabile Facebook e i canali WhatsApp e Telegram dell'argentino. Numeri che rendono il numero 21 della Roma uno dei calciatori più influenti al mondo. (...) La Roma manterrà un solo tesoro socia: Stephan El Shaarawy con i suoi 6,2 followers. Oltre ai numeri, statistiche da influencer, c'è un fattore che sposta la bilancia dal business personale del calciatore verso l'interessa economico di una società: l'engagement. La misura di quanto gli utenti interagiscono con i contenuti pubblicati sui social media. (...) Paulo muove milioni (di euro e di follower) sfiorando il suo iPhone. E non è un caso che la Roma su Instagram non sia mai riuscita a pubblicare un contenuto in collaborazione con l'argentino. Sette milioni contro cinquantasette. La parte forte, sui social, non è la società. Ma il calciatore che detta le regole d'ingaggio. Il punto di caduta, ironia della sorte, è molto materiale. È la penna che, se si troverà l'accordo, Dybala impugnerà per firmare il rinnovo con la Roma. Altrimenti si apre l'ipotesi del divorzio. E del trasloco in Arabia, dove sui numeri della Joya (già nella strana amichevole di gennaio tra Roma e Al Shabab) hanno messo gli occhi i principi sauditi (...).

(la Repubblica)