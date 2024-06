Dybala no stop, lavora per la Roma

Ha staccato la spina per una decina di giorni, si è riposato tra il sole e le spiagge di Miami insieme alla sua Oriana e a qualche amico, ha fatto di tutto per rilas-sarsi e dimenticare le delusioni di un finale di stagione amaro con la Roma e quella mancata convocazione alla Coppa America che grida ancora vendetta. (...) Ma adesso l'asso argentino è pronto a ripartire per tornare a proiettarsi anche un po' sul lavoro, sulla preparazione prestasionale. Così Dybala da ieri ha ripreso ad allenarsi gradualmente per riprendere un ottimo stato di forma (è un vero e proprio professionista anche in vacanza) e presentarsi il prossimo 8 luglio in buone condizioni al Fulvio Bernardini. A seguirlo naturalmente uno staff personale di preparatori atletici che lo aiuteranno a lavorare fino al suo rientro nella capitale: sia chiaro, niente lavoro esterno, ma esercizi per mantenere un buono stato di forma, restare tonico e avere la giusta musco-latura che gli consentirà di evitare un lavoro più intenso nella prima parte del raduno estivo a Trigoria. (...)

(corsport)