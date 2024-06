Dybala, niente Copa America e attende il ds per il rinnovo

L'Argentina ha diramato le convocazioni per la Coppa America e nella lista non è presente Paulo Dybala come prevedibile dalle chiamate di ct Scaloni per le amichevoli contro Ecuador e Guatemala (presente Paredes). La Joya è in vacanza con la futura moglie Oriana Sabatini a Miami, poi tornerà in Argentina per definire gli ultimi preparativi in vista del matrimonio. […] Paulo ha già pianificato anche il ritorno agli allenamenti: il 6 luglio risponderà presente al raduno a Trigoria, ma a breve comincerà delle sessioni con il suo preparatore e fisioterapista. Ha staccato totalmente per 15 giorni durante i quali l'unica attività sportiva che ha svolto è il padel. Intanto, il suo procuratore è in attesa di una chiamata dal ds Ghisolfi per discutere del rinnovo del contratto. Quello di Paulo scadrà il 30 giugno 2025 e a luglio si attiverà la clausola rescissoria da 12 milioni.

(Il Messaggero)