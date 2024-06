Dybala dà l'ok. La Joya vuole restare a Roma, sarà ancora lui il centro di tutto

Dopo Angelino, anche Paulo Dybala. Nessun riscatto in questo caso, ma la certezza che l'argentino voglia restare ancora a Roma, quella sì. [...] La Roma ripartirà dalla Joya, sarà ancora lui la stella polare della squadra. A meno - ovviamente - di clamorosi colpi di scena. [...] Quindi anche l'assalto del Fenerbahce è destinato a restare nell'aria. Uno dei due candidati alla presidenza del club turco, Aziz Yildirim, due giorni fa era stato infatti chiaro: "Mourinho mi ha chiesto di prendergli Lukaku e Dybala".

Ieri, invece, nella conferenza di presentazione l'ex allenatore giallorosso ha voluto fare chiarezza sulla questione: "Posso dire al 100% che non ho alcun interesse per alcun giocatore della mia ex squadra, la Roma". [...] Nella stagione appena conclusa Dybala ha guadagnato circa 6 milioni di euro, ma il prossimo anno il suo ingaggio con la Roma crescerà ancora, arrivando a 7 milioni di base, più uno di bonus. [...] Tra l'altro, Dybala ha un contratto che prevede l'allungamento per un altro anno - fino al 2026 - nel caso in cui giochi alla fine del triennio (2022-25) almeno il 50% delle partite. Ad oggi l'argentino è arrivato al 69,7%. [...]

(gasport)