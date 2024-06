Dybala, ci risiamo! Vuole la Champions. E se esce Arnautovic...

[...] Quello tra Beppe Marotta e Paulo Dybala è un rapporto che va oltre a quanto accade sul campo da calcio. E, in tempo in cui l'Inter va alla ricerca di un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli che ha attualmente in rosa Simone Inzaghi, [...] risulta difficile non accostare il nome della Joya al club di cui, nel frattempo, Marotta è diventato presidente. Al momento non c'è nulla, non fosse altro perché in attacco l'Inter è al completo. [...]

Ma torniamo a Dybala: come Arnautovic ha ancora un solo anno di contratto con la Roma che, nella prossima stagione, dovrà garantirgli 8 milioni tra parte fissa e bonus. [...] Vero che sul cartellino (per l'Italia) c'è una clausola da 20 milioni, ma è altrettanto vero che l'addio di Dybala darebbe un bello scossone al monte-ingaggi giallorosso. [...] Nonostante sull'argomento abbia sempre tenuto il basso profilo, Dybala sarebbe inoltre convinto di aver perso il treno per la Copa América a causa del fatto di non potere più godere del palcoscenico che garantisce la Champions e l'Inter - oltre alla Champions - potrebbe pure offrirgli la possibilità di giocarsi il Mondiale per club. [...]

(Tuttosport)