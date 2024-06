Dybala allarme rosso. Manchester United pronto all'assalto: Paulo vuole capire che Roma sarà...

Finora il barometro dice calma piatta. Nessuno scossone, almeno all'apparenza. Ma la tempesta potrebbe anche scatenarsi presto. [...] E allora l'allarme intorno a Paulo Dybala potrebbe anche diventare di quelli importanti, diciamo rosso, in una situazione di potenziale emergenza. [...] Ad aver messo gli occhi addosso alla Joya è proprio il Manchester United, che ha individuato nella Joya una delle risorse utili a riscattare un'ultima stagione a lunghi tratti deludente. [...] Erik ten Hag ha chiesto al Manchester United di portare a casa Paulo Dybala. Una richiesta considerata non eccessiva, plausibile, visto anche il valore "esiguo" della clausola della Joya, appena 12 milioni. [...]

Paulo Dybala in questo momento è a casa sua, in Argentina, tra Buenos Aires e Laguna Larga, dopo aver fatto un periodo di vacanze al mare. [...] Nessuno del Manchester United (ma anche di altri club) si è finora fatto vivo né con il suo entourage, né con la Roma. Ma è chiaro che proprio quella clausola lì [...] fa gola. [...] Ma Paulo cosa pensa esattamente? [...] Forse aspettava un segnale dal club, nel senso che vuole capire che Roma sarà, qual è il progetto di Ghisolfi, con che tipo di ambizione partirà la sua terza stagione giallorossa. [...] Il suo contratto scade il 30 giugno del 2025 e l'ingaggio il prossimo anno lieviterà ancora, da 6 a 8 milioni di euro. Nell'accordo c'è l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno, fino al 2026. [...] A Roma si augurano tutti succeda. Ma l'allarme rosso può scattare. E anche presto.

(gasport)