Due settimane al via: DDR aspetta rinforzi

Due settimane al via dei lavori a Trigoria. (...) Ma chi sarà in campo nei primi giorni di lavoro? Non certo i nazionali, quindi Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes e Celik. Non i giocatori come Llorente (il cui riscatto è ancora in dubbio), Kristensen, Azmoun e Lukaku. Non Rui Patricio e Spinazzola, il cui contratto scadrà tra sette giorni. E allora De Rossi - a oggi, naturalmente avrà a Trigoria solamente dieci giocatori, sempre che qualcuno non venga ceduto prima. Non si ariva a mettere in campo una formazione completa, per questo motivo l'allenatore (...) spera di potersi presentare anche a qualche nuovo acquisto. Magari quel Rodrigo Riquelme che tanto piace al tecnico o Sergio Gomez, per cui la Roma ha chiesto informazioni al Manchester City, oppure Hummels. (...) Facendo un punto della situazione, alla Roma mancano almeno sei giocatori da prendere in questa finestra di mercato.

(corsport)