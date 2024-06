Due scudetti e 4 finali. Il vivaio è un gioiello

[...] Il vivaio della Roma è di altissimo profilo. Infatti, è riuscito a portare in finale quattro squadre su cinque in questa stagione. [...] Potenzialmente nella bacheca di Trigoria poteva entrare un poker di scudetti. Alla fine ne sono arrivati due, prima con l'Under 17 e poi con l'Under 15 di Mattia Scala che sta stupendo a Trigoria per il suo ottimo lavoro in panchina. [...] La valorizzazione dei ragazzi resta l'epicentro del progetto. La missione primaria, del resto, è creare il nuovo Bove o il nuovo Pellegrini. Gente da prima squadra, con del potenziale come Joao Costa e Pisilli.

Male che vada giocatori finiti, che quindi possono trovare la loro dimensione altrove: vedi i profili di Volpato, Missori, Tahirovic e Afena Gyan, venduti a peso d'oro nelle ultime sessioni di mercato per sistemare il bilancio. Limitando però al massimo gli "errori" del passato perché Frattesi, Calafiori, Scamacca e Politano sono figli di Trigoria. [...] Intanto, la panchina della Primavera è rimasta senza timoniere, dopo l'addio di Federico Guidi. L'allenatore era in scadenza di contratto ed è passato al Milan Primavera. E' possibile la promozione interna di Gianluca Falsini. [...]

