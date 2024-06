Dubbio Paredes: c'è l'offerta araba

L'Arabia chiama gli argentini. E se ce ne è uno che ha detto immediatamente no, un altro invece in questo momento sta riflettendo sul futuro. Chi ha rifiutato è Paulo Dybala, concentrato sul proseguire la sua avventura in giallorosso, chi invece tentenna è Leandro Paredes. [...] Il numero 16 giallorosso ha chiesto tempo per pensarci su, perché queste sono le classiche proposte che non si possono rifiutare. Almeno su due piedi. [...] Un nodo che verrà sciolto probabilmente nei prossimi giorni, anche per dare modo alla Roma di trovare un suo sostituto. Uno come Cardoso, nella lista di Ghisolfi, o uno come Prati che invece è dai tempi della Spal nella lista di De Rossi. [...]

La Roma e Leandro si trovano a un bivio e dovranno parlarsi se il centrocampista continuerà a essere tentato. La stessa tentazione di Aouar che ha ricevuto diverse offerte tra Arabia e Qatar. [...] In Francia è interessato il Nizza anche se ancora non ha affondato il colpo. [...] Nessuna offerta invece al momento per Smalling che è stato offerto un po' a tutti ma che per il momento è destinato a presentarsi l'8 luglio nel ritiro di Trigoria. E probabilmente anche per questo motivo la Roma ha scelto di defilarsi dalla corsa per ingaggiare Hummels: un over 30 tra i difensori centrali basta e avanza. [...]

(corsport)