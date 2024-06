Dribbling e fantasia: Riquelme obiettivo per la nuova Roma

Ci sono voluti tre prestiti per accorgersi di lui e capire davvero le sue potenzialità: il primo al Bournemouth, il secondo al Mirandés, l'ultimo al Girona. [...] E adesso Rodrigo Riquelme è diventato a tutti gli effetti uno dei giovani attaccanti esterni più interessanti del panorama europeo. Tanto che la Roma lo sta prendendo seriamente in considerazione per inserirlo nella squadra che Souloukou, Ghisolfi e De Rossi stanno pianificando per avviare il nuovo progetto triennale. Ventiquattro anni, classe 2000, Riquelme nato a Madrid ma con sangue bianco, rosso e blu, ha disputato una buonissima stagione con la maglia dell'Atletico collezionando 47 presenze con tre gol e cinque assist. [...]

Se fino a tre stagioni fa Rodrigo era valutato 2-3 milioni di euro, dopo l'anno al Girona il suo prezzo è aumentato a 12 milioni fino a raggiungere gli attuali 25. [...] Ghisolfi sta studiando attentamente la situazione dall'esterno e ha avuto contatti con la sua agenzia che ha dato disponibilità a un dialogo più approfondito. [...] Simeone non lo reputa incedibile e di fronte a una buona offerta le trattative potrebbero accelerare in un attimo. [...] Nella valutazione della Roma probabilmente ci sarà di mezzo anche il rapporto qualità-prezzo. Chiesa costa tanto e guadagna tanto, Riquelme costa tanto ma guadagna poco. [...] La fantasia non gli manca, così come la volontà di sacrificarsi in copertura: De Rossi eventualmente dovrà plasmarlo per adattarlo alle sue esigenze. [...]

(corsport)