Difesa in stallo. Belotti riflette

IL TEMPO (L. PES) - Traffico in difesa, Belotti prende tempo. Il mercato della Roma comincia a prendere forma, anche se restano ancora diversi gli incastri che devono verificarsi affinché tutte le tessere del mosaico giallorosso vadano al loro posto. Dal ruolo del secondo portiere fino a quello del centravanti titolare sono tanti i punti interrogativi ancora da sciogliere, ma a Trigoria c'è attesa sul fronte cessioni per avviare la macchina del mercato firmato Ghisolfi. E se su Bove è iniziato il lavoro di scandagliamento delle possibilità in Inghilterra, ci sono altri profili in uscita che al momento ostacolano le possibilità in entrata e che, per motivi diversi, sono ancora fermi a riflettere.

Primo tra tutti Andrea Belotti. L'attaccante ex Torino ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito alla Fiorentina, ma il club viola ha comunicato al giocatore e al suo entourage di non voler trattare il riscatto dopo i sei mesi in Toscana. E per questo la Roma si è attivata attraverso intermediari per trovare al Gallo una sistemazione. Ma dopo l'accordo trovato col Como per una cifra attorno ai 5 milioni, ora l'attaccante prende tempo e valuta la possibilità di trasferirsi in riva al Lago. La squadra di Fabregas è neopromossa in A ma ha una proprietà solida che punta a crescere negli anni. Di certo Belotti dovrebbe rinunciare a giocare le coppe, ma l'altra squadra che si è fatta sotto è il Parma, perciò ad oggi di alternative valide non sembrano esserci.

Situazione in stallo anche quella di Smalling, che la Roma spera di cedere per far spazio in rosa a Hummels, offerto nelle scorse settimane dopo l'addio a parametro zero al Borussia Dortmund. Il centrale inglese non ha mercato e la speranza dalle parti di Trigoria è quella della possibilità di una ricca offerta araba dopo qualche ammiccamento nei mesi scorsi. Il tedesco attende, ma c'è da capire se altre squadre nel frattempo si faranno sotto per il classe 1988. E a proposito di difesa, in stand by anche la trattativa per l'acquisto definitivo di Llorente. Sembra che manchi davvero soltanto l'affondo decisivo dei giallorossi per confermare lo spagnolo, ma ad oggi tutto tace sul centrale. Teoricamente Ghisolfi potrebbe anche rinnovare il prestito secco dopo la permanenza in B del Leeds, ma è il calciatore a spingere per un riscatto definitivo da parte della Roma. Si può chiudere per quattro-cinque milioni, ma il club attende di capire gli sviluppi sull'eventuale staffetta tra Smalling e Hummels. In attesa di novità anche per l'addio di Abraham.