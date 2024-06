De Rossi studia un’altra Roma

Daniele De Rossivuole rinforzare il centrocampo, perché è da li che si svilupperà il suo gioco. Enzo Le Fée è il nome che il ds Ghisolfi gli ha indicato per rinforzare il reparto, un calciatore duttile che può operare davanti alla difesa al posto di Paredes e all’occorrenza mezzala. Il ventiquattrenne potrebbe ricoprire anche il ruolo di mezzala sinistra, così da dare respiro a Pellegrini quando in difficoltà. L’idea di Daniele è di ripartire da un centrocampo con due mezzali e un regista, a prescindere se la difesa sarà a quattro o a tre. Quello poco cambierà nelle dinamiche in mezzo al campo a meno che ci sia l’intenzione di provare un 4-2-3-1. Le Fée al posto di Cristante e Pellegrini libero di avanzare. Idee che De Rossi sta prendendo in considerazione. L’altro uomo che vorrebbe avere in rosa è Gabriel Sara, centrocampista brasiliano del Norwich che sa fare gol (ne ha segnati 14). Ha forza fisica ed esplosività, qualità che avrebbe dovuto avere Renato Sanches lo scorso anno. […]

(Il Messaggero)