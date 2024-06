De Rossi studia il centrocampo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Il centrocampo è il reparto che più ha fatto parlare nella stagione appena terminata della Roma e anche la zona di campo dove si dovrà lavorare di più sul mercato. Si partirà dalle certezze Paredes e Cristante: il primo è stato l'unico acquisto estivo dei giallorossi, prelevato dal PSG - al quale ritornerà Renato Sanches -per 2,5 milioni e con De Rossi ha trovato una nuova giovinezza dopo aver faticato con Mourinho. L'ex Atalanta è un punto fermo anche per la disponibilità legata al numero di minuti giocati in stagione, elemento che l'ha reso protagonista con tutti gli allenatori passati per la Capitale, ma anche con la Nazionale. Un altro giocatore su cui il tecnico romanista vorrebbe puntare è Pellegrini, sul quale tuttavia ci sarebbe l'interesse di alcuni club inglesi, che nei giorni scorsi hanno effettuato i primi sondaggi per il capitano giallorosso in scadenza nel 2026. Da valutare infine le situazioni legate ad Aouar e Bove - ieri al Mugello per sostenere l'amico Di Giannantonio: entrambi verranno valutati da De Rossi durante il ritiro estivo, ma se dovessero arrivare offerte congrue al valore dei giocatori, allora le strade si separerebbero, fruttando una plusvalenza piena. Una volta decise le strategie in uscita si potrà pensare agli acquisti: bisognerà innanzitutto allungare la panchina con cambi di livello, così da non pretendere gli straordinari dai titolari. Oltre alla quantità servirà anche qualità e in particolare occorrerà trovare un centrocampista di gamba, in grado di trasformare l'azione da difensiva in offensiva, ruolo vacante dalla cessione di Veretout nell'estate del 2022. Nel frattempo dalla Turchia arriva l'interessamento del Fenerbache per Dybala. Il candidato alla presidenza Aziz Yildrim ha infatti svelato la lista degli obiettivi di Mourinho e tra questi ci sarebbe proprio la «Joya», che potrebbe lasciare la Capitale grazie alla clausola rescissoria di 12 milioni valida solamente a luglio, alla quale dovrebbe comunque aggiungersi la volontà del calciatore al trasferimento.