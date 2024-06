De Rossi rivoluziona l’attacco: fari puntati su Chiesa e Gimenez

Pochi giorni di Roma ma già un lungo elenco di cose da fare. È iniziata a cento all'ora l'avventura giallorossa di Ghisolfi. Tante idee, altrettante riunioni con il board del club e l'allenatore Daniele De Rossi. Tra i vari temi trattati c'è quello relativo ad un intero reparto che potrebbe essere rivoluzionato: l'attacco della Roma che la prossima stagione dovrebbe cambiare completamente stravolto. Il nome preferito dall'allenatore è quello di Federico Chiesa. Il 26enne della Juventus non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta e con il contratto in scadenza nel 2025, i bianconeri sono pronti a sacrificarlo per assecondare i piani del nuovo allenatore. (...) Jonathan David del Lille costa oltre 35 milioni di euro, la metà invece è il prezzo della clausola di Serhou Guirassy dello Stoccarda. Tra i profili sondati c'è anche una vecchia conoscenza della Roma, quel Santiago Gimenez incontrato quattro volte in due anni con il Feyenoord. Il messicano è sul taccuino anche del Milan e il prezzo fissato dagli olandesi è da top player: 35 milioni, non uno di meno. Tanti, almeno per le casse attuali della Roma.

(La Repubblica)