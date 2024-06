De Rossi insiste per Le Fée

IL TEMPO (L. PES) — I giorni di Le Fée. Ghisolfi ha messo ormai nel mirino il centrocampista del Rennes che il club francese valuta sui 20 milioni. La prima proposta dei giallorossi di 15 è stata respinta, ma le trattative proseguono e il ds transalpino è pronto all’offensiva decisiva per il suo primo colpo nella Capitale. Le prossime ore saranno cruciali per ridurre la poca distanza che c’è tra le valutazioni dei due club, e non è esclusa una nuova offerta a stretto giro di posta. Nel frattempo prosegue la ristrutturazione della società attuata dalla Ceo Lina Souloukou. Negli ultimi due giorni è stato comunicato a scout, medici del settore giovanili, responsabile dei raccattapalle e area media che i contratti non saranno rinnovati. Tra gli scout, accanto a José Fontes, rimarranno lan Capasso (head of football data analytics) e Martino Tenconi (sport data analyst). In questo mese di giugno, infatti, Ghisolfi non ha avuto la solita mannaia delle plusvalenze, ma gli è bastato cedere Belotti per avvicinarsi all’obiettivo concordato insieme alla Uefa di circa dieci milioni.