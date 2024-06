De Rossi incontra Ghisolfi. C'è Fresneda, piace Suslov

LEGGO (F. BALZANI) - Presente e futuro. Il destino della Roma potrebbe dipendere dalla Premier League. In attesa di sapere se Friedkin riuscirà a mettere le mani sull'Everton ed allargare la galassia calcistica già formata da Roma e Nizza, c'è il mercato che impone un'accelerazione. Ghisolfi ha avuto, nei giorni scorsi, un summit con De Rossi per stabilire obiettivi e strategie e un aiuto potrebbe arrivare dall'Inghilterra. È concreto, infatti, l'interesse del Leicester per Abraham. Il sacrificato numero 1 per dare al nuovo ds un extra budget rispetto ai 30-40 milioni stanziati dai Friedkin. L'attaccante è nei pensieri anche di Aston Villa e West Ham. La Roma conta di ricavare altri 30 milioni dalla cessione di Tammy che non vede l'ora di tornare in Premier, viste anche le critiche degli ultimi mesi. Nel frattempo si complicano i piani per Bellanova, vista la richiesta di Cairo: 25 milioni. Troppi per un club che deve rifondare mezza rosa. Per la fascia destra si torna così a guardare in Europa: piacciono Doué del Rennes e soprattutto Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona che al contrario delle aspettative non ha trovato molto spazio quest'anno. Dello spagnolo, classe 2004, si parlerà con l'agente Ramadani nei prossimi giorni. Da escludere, al momento, un ritorno per Chiesa. A centrocampo gli occhi continuano a restare puntati su Prati del Cagliari e Suslov del Verona. Due colpi alla portata per la panchina, dove servono un vice Paredes e un vice Pellegrini. Si avvicina anche il rinnovo di Svilar, mentre per il ruolo di vice si aspetta la decisione del Napoli su Gollini: il portiere può essere riscattato per 5 milioni. Nonostante le incognite sul mercato continua a volare la campagna abbonamenti che si appresta a toccare quota 15mila.