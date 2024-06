De Rossi ha scelto: Bodart vice Svilar. E arriva il rinnovo

Prosegue spedita la trattativa per Arnaud Bodart, 26enne dello Standard Liegi, scelto come nuovo secondo portiere della Roma. Sarà lui il vice Svilar per la prossima stagione. Prenderà il posto di Rui Patricio, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ancora non si è trovata la quadra sulle cifre tra il club belga, i giallorossi e il portiere classe 1998, ma l’accordo sembra ormai prossimo alla conclusione. Operazione da circa 4 milioni di euro e contratto quadriennale per il calciatore. […] Intanto prosegue la trattativa tra la Roma e il suo numero 1 per il rinnovo di contratto. L’indizio social dei giorni scorsi ha solo anticipato un’ufficializzazione che arriverà nelle prossime settimane. Svilar sarà ancora per qualche anno il portiere della Roma. A cifre da titolare. Perché nonostante il contratto in scadenza nel 2027, l’ingaggio da un milione di euro è ancora settato per il ruolo di vice. L’obiettivo del calciatore (e del suo agente) è almeno raddoppiare lo stipendio annuo. […]

(La Repubblica)