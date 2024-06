De Rossi-Ghisolfi: lavori in corso

Il primo vero incontro tra Daniele De Rossi e la dirigenza della Roma è avvenuto ieri a Trigoria. Florence Ghisolfi si è trasferito definitivamente nella Capitale, ha preso possesso del suo ufficio nel centro tecnico ed ha ascoltato tutte le necessità dell'allenatore e della proprietà. […] L'argomento centrale del colloquio di ieri, sono state le cessioni. Ci sono almeno cinque giocatori "indesiderati" che dovrebbero trovare un nuovo club. Questo perché la società ha bisogno di liberarsi di alcuni ingaggi troppo alti se rapportati all'incidenza che hanno avuto in campo durante la stagione. Tra questi c'è Karsdorp che dopo l'errore in Europa League contro il Bayer Leverkusen non è stato più utilizzato. Probabilmente anche Smalling, unico punto interrogativo tra i centrali per via delle condizioni fisiche. Non dà certezze nemmeno Celik, ma sarà complicato trovare un acquirente che lo voglia a titolo definitivo. Così come per Aouar che potrebbe avere mercato in Francia, ma le prestazioni con la Roma non hanno contribuito ad aumentare l'appeal internazionale. Infine, Zalewski, con Mourinho era un esterno basso e con De Rossi è ritornato ad essere alto. In entrambi i casi, non è riuscito mai ad incidere con decisione e il suo posto è in bilico. […]

(Il Messaggero)