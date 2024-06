De Rossi freme: Ghisolfi prova ad accellerare

Adesso che tutte le formalità tra Daniele De Rossi e la Roma sono sbrigate, la società comincerà a premere sull'acceleratore per costruire una squadra con vista Champions. Questo, almeno, è quello che si aspetta il tecnico. [...] Le difficoltà a chiudere gli affari sono concrete, gli Europei stanno gonfiando i prezzi dei cartellini e per una squadra come la Roma, che ha bisogno di una parziale rifondazione, è un ostacolo da arginare. [...] In attacco, il progetto è di piazzare Abraham in Premier (il Milan si è tirato indietro) ad almeno 30 milioni e comprare due giocatori (un titolare e un vice). Ecco perché prima di chiudere con profili come Strand Larsen [...] bisognerà prima accertarsi di avere fondi in cassa.

L'attaccante norvegese del Celta Vigo classe 2000 è osservato da Ghisolfi al pari di altri, ma potrebbe costare 20 milioni. [...] Rimanendo in attacco, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su Paulo Dybala in Premier League. Il Manchester United ci sta pensando seriamente perché il tecnico ten Hag lo ha espressamente richiesto. [...] In difesa perde quota il nome di Hummels, poteva essere un buon profilo per sostituire Smalling, ma per adesso l'inglese non si muove. A centrocampo, Koné è molto vicino al Marsiglia. In uscita Zalewski per far spazio a Bellanova, Aouar piace in Arabia Saudita e Karsdorp potrebbe finire in Grecia o tornare in Olanda.

(Il Messaggero)