De Rossi firma il rinnovo. Per la fascia c'è Bellanova

LEGGO (F. BALZANI) - Giugno, mese di nuovi inizi e conferme. Finita la gita australiana col 5-2 al Milan e terminata la stagione si entra nella settimana delle ufficialità. Nelle prossime ore (forse già oggi), infatti, verrà annunciato il contratto di De Rossi che si legherà alla Roma per tre stagioni a 2,5 milioni più bonus. Un accordo trovato a fine marzo e che era stato congelato fino alla fine degli impegni del club. Contestualmente sarà "presentato" anche Ghisolfi che ha dovuto risolvere alcune beghe col Nizza sulla buonuscita. È anche la settimana dell'apertura della campagna abbonamenti, con rialzi minimi vista la mancata partecipazione in Champions. Proprio De Rossi e Ghisolfi hanno svolto un summit di mercato al ritorno di Daniele dall'Australia. La lista cessioni è chiara e non prevede il nome di Dybala, che a meno di colpi di scena dovrebbe restare. Quella degli arrivi vede alcuni nomi salire di quotazione, ma molto dipenderà dal budget a disposizione favorito dal bilancio rimesso in sesto in questi mesi. A destra De Rossi vorrebbe Bellanova. A sinistra tramontate le speranze di rinnovo di Spinazzola. Al suo posto è stato proposto Doig, ma nella lista francese di Ghisolfi compare anche il nome di Locko del Brest, una delle sorprese della Ligue 1. Profili giovani sotto osservazione sono Lima (2008, del Palmeiras) e Perez (2006, Betis). Giorno di ufficialità anche per Mourinho al Fenerbahce con Yldrim (presidente candidato) che annuncia: «Mou vuole Lukaku e Dybala». Quest'ultimo però, si è riavvicinato negli ultimi giorni e sembra disposto a restare almeno fino al 2025. I Friedkin hanno fatto sapere che Svilar e Ndicka resteranno in giallorosso.