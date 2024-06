De Rossi fino al 2027, Belotti firma con il Como e Mourinho cerca il suo Bove

La promessa alla fine è diventata realtà: Daniele De Rossi ha firmato il contratto triennale da due milioni e mezzo di euro — scadenza 2027 — che la Roma gli aveva promesso ormai da settimane. [...] La trattativa finalmente si è chiusa (non poteva essere altrimenti, considerati gli impegni presi pubblicamente dal club) e ora la stagione della Roma può ufficialmente partire. Come? Con un mercato all’altezza. Così almeno spera De Rossi, che al club ha chiesto giocatori giovani e di gamba. Giocatori in grado di saltare l’uomo. Gente affamata. Insomma, il contrario del calciatore da instant team richiesto per due anni e mezzo da José Mourinho. Si cambia filosofia. E così, nel giorno dell’annuncio della firma del contratto, non stupisce veder il“ Gallo” Andrea Belotti salutare la causa giallorossa. A Roma era arrivato per fare il vice di Tammy Abraham. [...] Ora, dopo 6 mesi a Firenze, la possibilità di ripartire da titolarissimo a Como. [...] L’ 8 luglio la stagione partirà con una pedina in meno. Forse non l’unica. Nelle ultime ore sono arrivate dalla Turchia sirene forse scontate: raccontano del Fenerbahce di Mou su Edoardo Bove, di uno Special One un po’ nostalgico. Uno zio con il pallino per un calcio muscolare che riabbraccerebbe volentieri il bambino prediletto. Sì, Bove che aveva plasmato a sua immagine e somiglianza. Con tanto di gol e prestazione eroica in semifinale di Europa League.

(La Repubblica)