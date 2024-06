De Rossi e Ghisolfi all'attacco

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Chiusa una stagione, la Roma è pronta a prepararne un'altra con un'enorme incognita legata al centravanti. Di ritorno dalla due giorni in Australia, De Rossi, a differenza dei suoi giocatori, avrà poco tempo per riposare e dovrà subito lavorare insieme a Ghisolfi per costruire la Roma del futuro in grado di lottare per la Champions League, traguardo che manca dal 2018. Dan Friedkin - ieri a Londra per un incon-tro dell'ECA - ha infatti affidato al tecnico giallorosso - se pur senza un vero e proprio comunicato - e all'ex Nizza un progetto triennale, supervisionato dalla CEO Lina Souloukou. Un programma che dovrà passare per il calciomercato, già iniziato con il riscatto di Angelino per 5 milioni, e in particolare dalla scelta del prossimo centravanti. Nell'amichevole di Perth sono arrivati i gol di Abraham e Azmoun: se sull'iraniano ci sono pochi dubbi - i giallorossi non usufruiranno della possibilità di acquistarlo per 12 milioni, e il calciatore tornerà al Bayer Leverkusen -sull'ex Chelsea ci sono alcune valutazioni da fare. Reduce da un lungo infortunio, Tammy potrebbe far parte del parco attaccanti a disposizione di De Rossi nella prossima stagione anche a causa dell'elevato ingaggio percepito e del costo a bilancio, due scogli che ne impedirebbero la cessione, a meno di offerte importanti dalla Premier. Solamente di passaggio a Trigoria, invece, saranno Belotti e Shomurodov, entrambi di rientro dai rispettivi prestiti e già alla ricerca di una nuova squadra. Sempre più difficile la riconferma di Lukaku: il mancato accesso in Champions, oltre all'impossibilità di usufruire del Decreto Crescita, rendono il ritorno del centravanti belga altamente improbabile. In attesa di capire il futuro della Roma, cresce tra i tifosi l'ansia per la prossima campagna abbonamenti. Nella giornata di ieri il sito ufficiale del club si è aggiornato, con una pagina che mostra il numero esatto di spettatori che hanno riempito lo Stadio Olimpico nella scorsa stagione. Sono stati più di un milione e mezzo - il terzo miglior dato per media partita secondo «Transfermarkt», ovvero 62.925, dietro soltanto a Inter (72.838) e Milan (72.000). «1.701.392 volte grazie per il vostro amore. Abbonamenti 2024/2025...Coming Soon» il messaggio che anticipa la pubblicazione delle informazioni riguardanti l'opportunità di rinnovare o sottoscrivere ex novo il proprio ingresso stagionale. Il club ha preferito aspettare il termine della Serie A, così da capire a quale competizione i giallorossi avrebbero preso parte, per studiare al meglio le strategie di vendita, ma ormai sembra mancare veramente poco.