DDR pronto il contratto. Sarà un'estate di lavoro

Daniele De Rossi sta per firmare un contratto triennale con la Roma, con un compenso di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. Dopo il suo ritorno dall'Australia, dove ha trascorso del tempo per rilassarsi e ricaricarsi, l'ufficializzazione del contratto avverrà all'inizio della prossima settimana a Trigoria, alla presenza del nuovo direttore Florent Ghisolfi, che ha già raggiunto un accordo con i Friedkin fino al 2027. Per DDR nessun ruolo da manager all'inglese, anche se sarà coinvolto in tutte le scelte, senza dare il beneplacito a giocatori non conformi al suo sistema di gioco.

L'obiettivo a breve termine non è vincere immediatamente lo scudetto, ma riportare la Roma in Champions League, un traguardo mancato nelle ultime quattro stagioni. La proprietà lavora su base triennale. Contratti simili erano stati proposti in passato anche a Mourinho e Pinto, benché su cifre differenti.

Florent Ghisolfi è già attivo sul mercato, cercando di rinforzare la squadra con acquisti mirati. Tra i nomi in considerazione c'è in particolare quello Jonathan David. La strategia di mercato sarà orientata alla sostenibilità finanziaria, con un occhio attento ai bilanci del club.

