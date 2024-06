(...) In porta piace Arnaud Bodart dello Standard Liegi che ricoprirebbe il ruolo di secondo dietro a Svilar. Il serbo ha trovato la quadra con il ds Ghisolfi per adeguamento e prolungamento del contratto fino al 2028. Il nuovo nome per l'attacco è Yankuba Minteh, classe 2004 gambiano di proprietà del Newcastle, ma nell'ultima stagione ha giocato al Feyenoord. Il costo è di 30 milioni e piace anche a Marsiglia ed Everton. (...)

(Il Messaggero)