Dan senza frontiere: ora vuole l'Everton

Non parla spesso. Ma quando lo fa, Lina Souloukou, va ascoltata. [...] Così, quando il 29 maggio, a margine dell'European Globe Soccer Awards tenutosi nel suggestivo scenario di Cala Volpe, in Costa Smeralda, aveva accennato come in futuro non fossero da escludere "sinergie proficue per Roma e Cannes", bisognava capire che qualcosa già bolliva in pentola. Tempo 10 giorni e quel "qualcosa" si è materializzato nell'offerta della famiglia Friedkin per rilevare l'Everton, club storico della Premier League. [...]

Il Friedkin Group fa quindi sul serio. E il fatto che off the record non siano arrivate smentite ma conferme, lascia intendere come l'offerta sia sul tavolo. [...] La concorrenza è altissima (le proposte, secondo Sky Uk ballano tra i 700 e gli 800 milioni) e ai massimi livelli. [...] A far gola, oltre al prestigio di entrare nel campionato più ricco e competitivo del mondo, è lo stadio che verrà inaugurato nel 2025, un muro stile Dortmund di 53mila posti costato la bellezza di 500 milioni di sterline. [...] E la Roma? Anche ieri da Trigoria si sono affrettati a confermare le parole della Ceo Souloukou al meeting in Sardegna: "Resterà il gioiello della corona, non c'è la minima intenzione di lasciarlo, questo deve essere chiaro. La Roma resterà sempre il centro del nostro progetto". [...]

(Il Messaggero)