Da Svilar ad Elsha. Le scelte di De Rossi per la nuova Roma

Rinforzare la Roma, portare dentro almeno 7-8 giocatori, di cui 4-5 titolari. Ma anche puntellare la squadra, darle delle certezze, insistere su chi già conosce un po' tutto o giù di lì. Ecco, in questi giorni in cui Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi si sono «chiusi» a Trigoria per fare il punto e stabilire le strategie future, si è parlato anche da chi ripartire. (...) Si parte ovviamente da Mile Svilar, il portiere serbo che si è preso la scena da febbraio in poi e che si è dimostrato una delle poche sorprese belle dello scorso anno. Svilar è a Roma da due anni ed ha un contratto fino al 2027. Presto gli verrà adeguato, considerando che oggi guadagna 700mila euro e che ha dimostrato di meritarsi un trattamento economico diverso. Ndicka, un altro che continuerà ad essere parte dell'architrave difensivo della Roma. Ndicka incassa molto, tre milioni più bonus. Uno stipendio vicino a quello di Mancini, che non si tocca anche per altri motivi. Paredes in cabina di regia, Cristante e Pellegrini come mezzali. Davanti, invece, l'unico davvero intoccabile è Stephan El Shaarawy. (...)

(gasport)